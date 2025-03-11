سلم المجلس الوطني في النيجر، تقريره النهائي إلى الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد المجلس العسكري الحاكم، متضمنا توصية بتمديد الفترة الانتقالية في البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع إمكانية تمديدها بناءً على الأوضاع الأمنية وتطورات الوضع الإقليمي.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه خلال حفل تسليم التقرير، الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة، أكد الجنرال تياني أن هذه المرحلة تمثل “نقطة تحول مهمة” في مسار البلاد.

وقال تياني: “نحن نواجه تحديات كبيرة، وأمننا مهدد جراء الهجمات الإرهابية التي طالت مناطق عدة، مضيفا أن “الفترة الانتقالية ستكون فرصة للتركيز على استقرار النيجر وبناء مؤسسات الدولة من جديد”.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين التوصيات الرئيسة التي وردت في التقرير، تم اقتراح ترقية الجنرال تياني من رتبة “الجنرال” إلى “جنرال جيش”، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانته العسكرية.

كما شملت التوصيات حل الأحزاب السياسية الحالية، ووضع ميثاق جديد ينظم نشاطاتها السياسية في المستقبل.

وأشارت التوصيات إلى أن القيادات الحالية ستكون مؤهلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة بمجرد استقرار الوضع السياسي.