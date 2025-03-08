أطلقت شركة تنادي للمياه المعدنية اليوم السبت ماركة مياه معدنية جديدة في حدث أقيم على بعد 90 كيلومترًا من نواكشوط، على طريق الأمل، في بلدية لبيرات، في مقاطعة واد الناقة، ولاية الترارزة.

وسوف يسهم المشروع في خلق 150 وظيفة مباشرة و300 وظيفة غير مباشرة في مختلف مناطق البلاد حسب بيان الشركة “مما يجعله قاطرةً للصناعة المحلية ومحركًا للنمو، ودليلًا على تفوق الموريتانيين في مجال التصنيع”.

وقال مدير مصنع المياه عبد الله ولد والد “لدينا الموارد، ولدينا الكفاءات، واليوم نثبت أننا قادرون على تطوير صناعاتنا الوطنية وخلق فرص العمل لشبابنا. تنادي هو مثال حي على ما يمكننا تحقيقه عندما نؤمن بإمكاناتنا المحلية”.

وسوف يتم استخراج مياه تنادي من ينابيع لبيرات الطبيعية، ويتم تعبئتها وفقًا “لأعلى المعايير الدولية، لضمان تقديم مياه نقية وصحية، تلبي احتياجات جميع الموريتانيين”، حسب البيان.

وتسعى الشركة إلى التوسع نحو الأسواق الإقليمية، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في السنغال ومالي، من خلال تقديم مياه معدنية عالية الجودة، تحمل بصمة الصناعة الموريتانية.

وأشاد الأمين العام لوزارة الصناعة والمعادن بالشركة مؤكدا أنّ “تنادي هو فخر وطني. هذا المجمع الصناعي يثبت أن موريتانيا لديها الإمكانيات والخبرات اللازمة لتحويل مواردها الطبيعية إلى منتجات محلية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.

“ويشكل هذا الافتتاح بداية مرحلة جديدة للصناعة الوطنية، ودليلًا على أن موريتانيا قادرة على بناء بنية تحتية صناعية حديثة، وخلق فرص عمل، وتعزيز استقلالها الاقتصادي.” حسب بيان الشركة المصنعة.