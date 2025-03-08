أوقف الدرك الوطني الموريتاني، اليوم السبت، عند مركز بلنوار 80 كيلومترا من نواذيبو، سيارة إسعاف تابعة لمركز الاستطباب بنواذيبو تحمل 8 مهاجرين من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر أمنية ل«صحراء ميديا» إن السيارة قادمة من العاصمة نواكشوط وهي تشغل صوت وضوء الإنذار، وهو ما لفت انتباه نقطة تفتيش الدرك.

وحسب ذات المصادر فإن سائق السيارة اعتبر أنه إنما وجد أشخاصا فقط لا يدري من هم وطلبوا منه نقلهم إلى نواذيبو؛ لكن رجوع الإسعاف وهي تطلق الإنذار هو ما أشعر الدرك أن المسألة غير عادية، إذ ليس من المعتاد أن يعود الإسعاف من نواكشوط حاملا للمرضى، وفق المصادر.

وأحالت نقطة التفتيش السيارة وطاقمها وركابها إلى الدرك بنواذيبو للتحقيق في القضية.

وقالت مصادر أمنية إن «طرق التهريب ستظهر بعدة طرق غير معروفة لكن الأمن يضع ذلك في الحسبان».

وأضافت أن الدولة «حددت معابر رسمية يعتبر كل داخل للأراضي الموريتانية خارجها غير قانوني وأن كل من سهل له التسلل ستطاله عقوبات التهريب والاتجار بالبشر» وفق تعبيره.