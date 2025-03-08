أعلنت مالي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم مواطنيها المقيمين في موريتانيا، وذلك بعد ورود تقارير عن وصول عدد من الماليين إلى المعبر الحدودي بـ”جوجي” قادمين من موريتانيا.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزير الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، موسى اغ أتاهير، يوم الجمعة.

وأوضح الوزير في البيان، أن بعثة رسمية أرسلت إلى المنطقة برئاسة المندوب العام للماليين في الخارج لتقديم الدعم المالي والمادي للقادمين الأوائل، مشيرًا إلى أن السلطات وفرت لهم استقبالًا لائقًا.

وأكد أتاهير أن العلاقات بين مالي وموريتانيا “تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة“، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين.

ودعا الوزير المواطنين الماليين إلى “الهدوء وعدم الاستجابة للاستفزازات“، كما حث وسائل الإعلام على “تعزيز الاستقرار والهدوء“.

وأشار البيان إلى أن حكومة مالي، تحت قيادة الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا، تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.

وكشف الوزير عن إرسال رسالة من الرئيس غويتا إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لبحث أوضاع الماليين.

ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها في البيان: إطلاق عملية خاصة لإصدار بطاقات إقامة للماليين في موريتانيا مع إعفاء من الرسوم، وإنشاء إطاردائم للتبادل بين سفارة مالي والوزارات الموريتانية المعنية.

وإشراك سفارة مالي في نواكشوط لضمان مشاركة واسعة في عملية تسوية أوضاع الأجانب.

وأكد الوزير أن حكومة مالي ستواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مواطنيها.