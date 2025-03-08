قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في موريتانيا صفية بنت انتهاه، اليوم السبت، إن النهضة الحقيقية لا تبنى إلا بتغيير العقليات وتحرير الفكر من قيود الماضي.

الوزير كانت تتحدث في خطاب بمناسبة انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وأشارت بنت انتهاه إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية «تصحح الصور النمطية وتفتح الأفق أمام المرأة لتتمكن من النهوض بذاتها».

وتطرقت الوزيرة إلى الإنجازات التي حققتها النساء الموريتانيات، موضحة أن الحكومة «عملت على تعزيز مكانتهن اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا».

وأضافت أنه «تم توسيع برامج التمويل لصالح التعاونيات النسوية، مما مكن أكثر من 8000 امرأة من المساهمة في التنمية الوطنية».

وتحدثت عن «أهمية التعليم في بناء مجتمع قوي، حيث تم توفير فرص تعليمية وتكوينية للفتيات، مما ساعد على تحسين مشاركتهن في سوق العمل».

وأكدت الوزيرة على «استمرار الجهود لمواجهة التحديات مثل ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والعقليات البائدة» مشيرة إلى أهمية «تضافر الجهود لتحقيق حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع».