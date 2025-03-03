استدعت فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة الموريتانية، أمس الأحد، أصحاب محلات تجارية مخالفة لإجراءات ضبط الأسعار، وغرّمتهم وفق القوانين المعمول بها بعد شكاوى من مواطنين.



وكثّفت فرق حماية المستهلك وقمع الغش، عمليات التفتيش والرقابة داخل الأسواق والمحلات التجارية في ولايات نواكشوط الثلاث، في إطار جهودها لمنع المضاربات والاحتكار، حسب صفحة الوزارة على الفيسبوك.



ونفذت فرق الوزارات حزمة إجراءات منها ترقيم المحلات وإلصاق الأسعار التي تم الاتفاق على تسقيفها بين الوزارة واتحادية التجار، إضافة إلى ضبط أسعار اللحوم الحمراء، الدجاج، والبيض.



وأكدت الوزارة أن هدف هذه العمليات حماية المستهلكين وضبط الأسواق، مؤكدة استمرارها لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسعار.



وكانت الوزارة قد أطلقت قبل أيام من رمضان الجاري حملة “لمراقبة الأسعار وضمان الجودة” تشرف عليها فرق مختصة، تحت إشراف السلطات الإدارية، بالإضافة إلى فرق موازية، تقوم بجولة في الأسواق للتفاعل مع شكاوى المواطنين.