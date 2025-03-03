أعلنت البرازيل عن طريق سفيرها في موريتانيا، آفالدو فرير، اليوم الاثنين، تطلّعها إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع موريتانيا، والاستثمار في المنشآت المتعلقة بالتصنيع والحفظ والتخزين.



وأبدت الدولة الأمريكية الجنوبية والمصنفة ضمن أقوى اقتصادات العالم، استعدادها للقيام بما يلزم لدعم القطاع الزراعي الموريتاني وإبرام شراكات في هذا المجال.



وسلّم السفير البرازيلي في موريتانيا، وزير الزراعة امّم ولد بيباته، خلال زيارة للوزارة، دعوة رسمية لحضور الملتقى الذي تنظمه البرازيل مع وزراء الزراعة الأفارقة شهر مايو المقبل.



وقدّمت وزارة الزراعة الموريتانية أثناء الزيارة عرضا مفصلا، قدم ما يتميز به القطاع الزراعي من فرص واعدة للاستثمار ومن موارد زراعية معتبرة.



وأكد الوزير ولد بيباته للسفير البرازيلي آفالدو فرير الأولويةَ التي يوليها قطاعه للتعاون مع دولة لبرازيل في مجال الزراعة والسيادة الغذائية، المجال الذي تعتبر البرازيل دولة رائدة فيه.



ويصنّف الاقتصاد البرازيلي التاسع عالميا، وفي مارس 2024 بلغت نسبة نموّه 2.9% حسب معهد الإحصاء الحكومي البرازيلي، بينما يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد البلد.