عاد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي إلى العاصمة نواكشوط مساء اليوم الأحد، قادماً من أبوظبي حيث كان في زيارة رسمية.

وجاءت عودته بعد أن سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال زيارته، أجرى ولد أجاي مباحثات مع الرئيس الإماراتي يوم الأربعاء، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن اللقاء أن الطرفين ناقشا تعزيز التعاون في مجالات التنمية واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات “الأخوية” بين الإمارات وموريتانيا، بما يعود بالنفع على شعبيهما.