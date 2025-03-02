نفت الحكومة في الغابون، شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حول استقالة الرئيس الانتقالي الجنرال بريس أوليغي انغيما من صفوف الجيش، تمهيداً لترشحه للرئاسة.

وجاء نفي الحكومة الغابونية أمس السبت على لسان المتحدث باسم الرئاسة ماكس اوليفييه أوبام اندونغ.

وقال أوبام ندونغ، إن هناك شائعة تنتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في البلاد حول استقالة رئيس الجمهورية، بريس كلوتير أوليغي نغيما، من الجيش، مؤكداً أن الرئاسة تنفي ذلك بشكل قاطع.

تصريح المتدحث باسم الرئاسة جاء في وقت كان فيه يشارك فيه انغيما أمس السبت في أنشطة رسمية، حيث زار ملعبا لترأس فعالية للقوات المسلحة الغابونية.

وخلال هذا الحفل، دعا انغيما القوات المسلحة إلى الوحدة وتحمل المسؤولية، في ظل الوضع السياسي الحساس مع اقتراب الانتخابات المنتظرة فيالبلاد.

واستمرت الفعاليات طوال اليوم بمباريات رياضية تنافست خلالها مختلف وحدات القوات الأمنية في مباريات كرة القدم، حيث شارك الرئيس بنفسه في هذه الأنشطة الرياضية.

يذكر أن الغابون ستنظم انتخابات رئاسية أبريل المقبل، وفتحت السلطات الباب امام المترشحين لدفع ملفاتهم.

الرئيس الانتقالي أوليغي انغيما لم يكشف بعد عن نتيه الترشح من عدمه للانتخابات، رغم دعوات بعض أنصاره له للترشح، حيث بقيت أيام قليلة على إغلاق باب دفع ملف الترشح في 12 مارس الجاري.

من جهة أخرى، طالب جزء من المعارضة تأجيل الاستحقاق الرئاسي، منتقدين ما وصفوه بالاختلالات الكبيرة في المسار الانتخابي الجاري.

وفي مؤتمر صحفي أمس السبت، قال عدد من قيادات المعارضة المعروفة بانتقادها للفترة الانتقالية ومن بينهم قيادات في نظام علي بونغو (الرئيسالأسبق المخلوع) إنهم سيرفعون قضية إلى المحكمة الدستورية، من أجل إلغاء العملية الانتخابية، مطالبين بضرورة اجراء تعديلات ديموقراطية حقيقية تتماشى مع أسس الشفافية.