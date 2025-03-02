بدأت موريتانيا،اليوم الأحد، تشغيل منظومة عبور بيومترية في المعابر الحدودية الثنائية، بهدف تسجيل بيانات المسافرين والعابرين للحدود وربطها بقاعدة بيانات مركزية.

وأشرف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، على إطلاق المنظومة من معبر كيهيدي المدينة (كورل عمر لي)، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.

وأضاف البيان أن هذه التقنية ستساعد في تعزيز ضبط وتنظيم حركة العبور، مشيرًا إلى استكمال تدريب العاملين عليها.

وأوضحت الشرطة أن تشغيل المنظومة يأتي في إطار المقرر رقم 00129 الصادر في 11 فبراير 2025، والذي حدد قائمة المعابر الدولية والثنائية على مستوى البلاد.

وبحسب البيان، فإن المعابر الثنائية مفتوحة فقط أمام المواطنين الموريتانيين ورعايا الدولة المقابلة، وفقًا للاتفاقيات والنظم المعمول بها، بينما تظل المعابر الدولية مفتوحة أمام مواطني موريتانيا ورعايا جميع الدول.

وأضاف البيان أن 35 معبرًا حدوديًا ثنائيًا تم تزويدها حتى الآن بوحدات بيومترية، وأن العمل جارٍ على تجهيز بقية المعابر الخاضعة لإدارة الشرطة بهذه التقنية