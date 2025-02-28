قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مساء اليوم الجمعة، إنها تأكدت من عدم رؤية هلال شهر رمضان وذلك بعد تحري رؤيته، في عموم المملكة.

وبذلك يكون فاتح شهر رمضان في المغرب هو يوم الأحد 02. 2025م.

وكانت دول عربية وإسلامية أعلنت اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1446، ومن بينها السعودية وقطر والإمارات.

وكذلك أعلنت سلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وسوريا وفلسطين واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر من الدول العربية ثبوت رؤية شهر رمضان.

ومن الدول الإسلامية الغير عربية أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلنت ماليزيا وسنغافورة وتايلد وكمبوديا أن أول أيام رمضان سيكون الأحد.

وفي موريتانيا يتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بيانها المتعلق بثبوت رؤية الهلال أو نفيه.