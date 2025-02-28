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دول إسلامية وعربية تعلن غدا السبت أول أيام رمضان

مريم المنيربواسطة

أعلنت دول عربية وإسلامية مساء اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1446، ومن بينها السعودية وقطر والإمارات.

وكذلك أعلنت وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر وسوريا وفلسطين واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر من الدول العربية ثبوت رؤية شهر رمضان.

ومن الدول الإسلامية الغير عربية أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال، فيما أعلنت ماليزيا وسنغافورة وتايلد وكمبوديا أن أول أيام رمضان سيكون الأحد.

وفي موريتانيا يتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بعد ساعات أول أيام رمضان.

وكانت اللجنة جميع المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ / 2025م، مساء الجمعة 29 شعبان الموافق 28 فبراير 2025م.

وطالبت بمراقبة الهلال المذكور ورفع الرؤية إليها إن وجدت عن طريق لجانها الفرعية بالداخل أو الاتصال بها عن طريق الرقم المجاني: 80003003

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