قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينبُ بنت أحمدناه، أن المعارض النموذجية ستوفر للمواطنين “كافة احتياجاتهم من مواد غذائية ولحوم وألبان من منتوج محلي خالص وبأسعار مناسبة”.

كلام بنت أحمدناه جاء خلال تصريح لها، على هامش إطلاق معارض نواكشوط النموذجية المنظمة من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ووزارة التنمية الحيوانية، ووزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وأضافت أن هذه المعارض الموزعة على ولايات نواكشوط الثلاث، ستستمر طيلة الشهر الكريم من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وأوضحت أن أماكن المعارض “اختيرت بعناية لتلبية حاجيات المواطنين الأكثر هشاش”، مشيرة إلى أن “أجنحة المعارض تتوفر على كافة أنواع وأصناف المنتوج المحلي بجودة عالية وبأسعار مخفضة”.