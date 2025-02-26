قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في الحكومة الموريتانية، الفضيل سيداتي أحمد لولي، إن قطاعه يعمل على بلورة استراتيجية للنقل البحري، ومخطط توجيهي للبنى التحتية البحرية والمينائية، يأخذ بعين الاعتبار التطور المتسارع الحاصل في المجال على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر (مارلوج 14)، الذي اختتمت أعماله أمس الثلاثاء في مدينة الإسكندرية المصرية.

وقدم الوزير خلال مداخلته عرضا عن البرامج والسياسات الموريتانية المنتهجة في مجال الصيد، لافتا إلى أنه تم إنشاء قطاع وزاري خاص بالتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، كما تم إلحاق جميع الموانئ بقطاع واحد، دعما للتناغم والانسجام، وضمانا لترقية كافة أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، حسب تعبيره.

وأضاف أنه يجري التحضير من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتنظيم مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري في موريتانيا.