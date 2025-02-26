افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أمس بالعاصمة نواكشوط أكاديمية “الفيفا” للمواهب في موريتانيا، الأولى من سلسلة بنيات مماثلة يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم إطلاقها في إفريقيا.

حضر افتتاح الأكاديمية عدد من المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورؤساء جامعات واتحادات إفريقية للعبة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، في كلمة مصورة ، إن دور أكاديميات “الفيفا”، التي سيصل عددها الى 75 أكاديمية في أفق 2027 ، هو منح الفرصة للأطفال، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية، لممارسة كرة القدم واستثمار مهاراتهم.

واعتبر أن الأكاديمية الجديدة ستلعب دورا مهما في تطوير كرة القدم بموريتانيا ، معبرا عن سعادته بالتطور الذي تعرفه اللعبة وبنيتها التحتية بهذا البلد.

وتميز هذا الحدث، الذي حضره وزراء في الحكومة الموريتانية وشخصيات سياسية ودبلوماسية، بإعطاء انطلاقة أشغال توسعة ملعب شيخا بيديا، الذي سترتفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 16 ألف مقعد.

ويدخل افتتاح هذه الأكاديمية في إطار برنامج تطوير المواهب، أحد برامج “الفيفا” الرئيسية التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم، وتساعد أكاديميات “الفيفا” الاتحادات الأعضاء على التنقيب عن اللاعبين الشباب وتطوير قدراتهم.