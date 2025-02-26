أطلقت وزارة التجارة والسياحة حملة لمراقبة وتسقيف الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية في أسواق العاصمة نواكشوط خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة ـ حسب ما أعنت الوزارة ـ إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق، من خلال تثبيت الأسعار على المحلات التجارية والأسواق، بما في ذلك أماكن بيع اللحوم والدجاج المحلي والمستورد، كما تسعى الحملة إلى مصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومكافحة الاحتكار والغش.

وقال وزيرة التجارة والسياحة، زينب منت أحمدناه، إن الحملة ستستمر طوال شهر رمضان، لمتابعة أسعار المواد الغذائية ومدى صلاحيتها، والتأكد من التزام التجار بتطبيق الأسعار المتفق عليها، مثل السكر، الأرز، الزيت، الألبان، بالإضافة إلى المواد التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا مثل الدجاج المحلي والمستورد، البيض، واللحوم الحمراء.

تشرف على الحملة فرق مختصة تحت إشراف السلطات الإدارية، بالإضافة إلى فرق موازية تقوم بجولة في الأسواق للتفاعل مع شكاوى المواطنين.