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موري آلو

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قناة ترفيهية مختصة في شمال أفريقيا تحدد موعد إطلاق بثها

مريم المنيربواسطة

حددت إدارة قناة CNB المختصة في شمال أفريقيا والمغرب العربي، موعد إطلاق بثها في أول أيام شهر رمضان.

وتستهدف القناة التلفزيونية الناطقة بالعربية، منطقة شمال أفريقيا والمنطقة المغاربية.

وتقدم قناة CNB حسب القائمين عليها “برمجة جديدة وحصرية تهدف إلى عرض محتوى مبتكر ومتنوع، يلبي تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة”.

وذكرت إدارة القناة في بيان صحفي، أنها تعتمد على “رؤية تحريرية إبداعية ومبتكرة تُراعي خصوصيات كل بلد من بلدان المنطقة”.

ومن ضمن البرامج التي تركز عليها القناة “العروض الحصرية، والبرامج الترفيهية، التي تشمل المنوعات الترفيهية والكاميرا الخفية، البرامج الرياضية”.

وسيكون بث قناة CNB “متاحًا في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي عبر الأقمار الصناعية نايل سات ويوتلسات على التردد 12645 أفقي، بمعامل تصحيح خطأ (FEC) 7/8 ومعدل ترميز 27500″، حسب البيان.

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موري نت
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