ناقشت مجموعة من الأساتذة الجامعيين في جامعة “لعيون” شرقي موريتانيا، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة علمية، “استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية”.

ونظمت الندوة من طرف وحدة الدراسات العربية والعلوم الإنسانية بالجامعة، تحت عنوان “أدوات البحث العلمي ومستجدات الذكاء الاصطناعي”.

وقال عميد كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانيّة، الأستاذ الدكتور مامادو كان، إن “هذه الندوة تأتي ضمن النشاطات العلمية لوحدة اللغة العربية والعلوم الإنسانية بالكلية”.

وأضاف أنه مع “التطور السريع للذكاء الاصطناعي شهد البحث العلمي تحولات غير مسبوقة نتيجة لتوفّر أدوات جديدة لتسهيل عمل الباحثين، وتمكينهم من الحصول على نتائج أكثر دقّة في فترات زمنية وجيزة”.

وتضمنت الندوة مداخلات الدكاترة الذين عرضوا تصوراتهم عن “إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية دون تجاوز المسموح”.