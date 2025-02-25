بحثت وزارة العدل الموريتانية اليوم الثلاثاء مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مختلف جوانب التعاون القائمة بين المكتب الأممي وقطاع العدالة الموريتاني.

وناقش المنسق الإقليمي للوقاية من الإرهاب بغرب أفريقيا في المكتب الأممي ليدوفيس دوري المشاريع المشتركة بين مكتبه ووزارة العدل الموريتانية ومستوى تقدمها وآفاق تطويرها.

كان في استقبال المسؤول الأممي وفريقه الأمين العام بوزارة العدل الموريتانية محمد أحمد ولد عيده، إلى جانب طاقم من المستشارين في الوزارة.

ولم تشهد موريتانيا أعمالا إرهابية في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة، باستثناء فرار سجناء سلفيين من السجن المركزي في نواكشوط 2023، بينما يشهد محيطها الإقليمي تصاعداً في ظهور الأعمال والتنظيمات المسلحة.