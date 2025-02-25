دخلت موريتانيا مرحلة مفصلية في طريق إصلاح المنظومة التعليمية على حد تعبير وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى منت باباه، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح ورشة للمصادقة على الإطار المرجعي الوطني للبرامج التعليمية.

وأكدت الوزيرة أن الورشة ليست مجرد “خطوة إجرائية،” وإنما تسعى للتأكد من مواءمة المناهج الدراسية لمبادئ نظامنا التعليمي وأهدافه، في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتعهد الرئيس ولد الغزواني بإصلاح النظام التعليمي وجعله في مستوى تطلع المواطنين، حتى يكون قادرا على توفير مدرسة جمهورية تؤمن لجميع الأطفال تعليما ذا جودة وكفاءة.

وتستمر الورشة المنظمة من طرف وزارة التربية واصلاح النظام التعليمي ثلاث أيام، وتهدف إلى مناقشة الاطار المرجعي الوطني للبرامج التعليمي، قبل المصادقة عليه واعتماده في المناهج التعليمية مستقبلا.