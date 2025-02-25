من المتوقع أن تنطلق في غضون ساعات، أول شحنة من الغاز المسال، من حقل السلحفاة الكبير “آحميم”، المشترك بين موريتانيا والسنغال، بعد سنوات من الترقب.

وبحسب ما نقلت وحدة أبحاث الطاقة ـ ومقرّها واشنطن- فقد تمّ تحميل أولى شحنات الغاز المسال الموريتاني أمس الإثنين، (24 فبراير 2025)، على متن ناقلة بريطانية تحمل اسم بريتش سبونسر (British sponsor).

كما تشير المعلومات إلى أن حجم أول شحنة غاز مسال وصل إلى 0.076 مليون طن، وتمّ تحميلها من محطة عائمة في مشروع تورتو أحميم الكبير، لكنها لم تنطلق من موريتانيا حتى الآن، ولم تُحدَّد وجهتها بعد.

وحققت محطة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة في المشروع سلسلة من الإنجازات خلال الأسابيع الأخيرة، أبرزها إنتاج أول كمية من الغاز المسال، بعد مدة من التأخير.

من المتوقع وصول أول شحنة غاز مسال من موريتانيا إلى وجهتها في غضون أسابيع، بحسب المتعارَف عليه لمدة الرحلات من أفريقيا إلى أوروبا أو آسيا.

وتتوقع شركة كوزموس إنرجي الأميركية (Cosmos Energy) المشاركة في تطوير حقل تورتو أحميم الكبير، وصول هذه الشحنة إلى وجهتها قبل نهاية مارس المقبل.