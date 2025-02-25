قال مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد احمد بنان، أمس الاثنين، إن “نسبة التمدرس الابتدائي وصلت 81%، ونسبةَ الاسْتِبْقاءِ إلى 83 في المائة”.

كلام ولد بنان كان في سياق حديثه عن البرامج الاجتماعية والخدمية، التي نفذتها الحكومة الموريتانية في سبيل ترقية وتطوير قطاعيْ الصحة والتعليم.

وأضاف خلال مشاركته في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الانسان، المنعقدة في جنيف، أن “جهود الحكومة أوصلت نسبةِ النفاذِ للخدمات الصحية لِما يناهزُ ثمانينَ في المائة سنة 2024”.

وقال إن موريتانيا عملت على تعزيز خلال التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز تواجد خبراءها الوطنيين في لجان المعاهدات الدولية، خلال العام الماضي.

وأوضح أنه نتيجة ذلك انتُخبتْ موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقال مضيفا: “كما تم تقديم ومتابعة التقارير الدورية وتقارير المتابعة أمام كل من لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل”.

وصرّح ولد بنان أنه “من المتوقع أن نستقبل نهاية العام الحالي، زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين”.