أعلنت الشرطة الموريتانية القبض على “شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أفراد من جنسية أجنبية، بعد تنفيذها عمليات سطو على محلات تجارية في مقاطعة الطينطان بولاية الحوض الغربي.

قال بلاغ صادر عن الشرطة الموريتانية، إن مفوضية الطينطان أبلغت بتعرض أربع محلات تجارية بسوق المدينة، لعمليات سرقة مع الكسر، لتباشر فورا البحث و التحري في الموضوع، حيث تمكنت زوال نفس اليوم من توقيف المتهمين.

وأضافت أنه “تم ضبط بعض الأحراز بحوزة العصابة، كانت تخفيه في مكان إقامة أفرادها في أحد أطراف المدينة، ولدى الجرد اتضح أن بعضها تم الإبلاغ عنه من طرف ضحايا العصابة”.

وأشارت الشرطة إلى أنها استدعت المعنيين الذين تعرفوا على مسروقاتهم، وتم بعذ ذلك وضع كامل أفراد العصابة قيد الحراسة النظرية، لمزيد من التحقيق قبل إحالتهم إلى النيابة العامة وفق المسطرة الإجرائية العادية.