أطلقت موريتانيا، اليوم الاثنين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاستراتيجية القُطرية للبرنامج 2024-2028 في موريتانيا، على رأس أهدافها “إحداث تحول في حياة السكان الأكثر ضعفا.”

وترتكز خطة الاستراتيجية القطرية 2024-2028 على الاستجابة للاحتياجات الفورية للسكان، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود، إضافة إلى تعزيز نظم الحياة الاجتماعية حسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وتعبّر الخطة حسب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكينور، عن “التزام الحكومة وشركائها في هذا المجال على مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز قدرة السكان الضعفاء على الصمود ودعم التنمية المستدامة في البلد.”

واعتبر المدير القُطري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، السيد أليو ديونغ، الاستراتيجية القطرية “مرحلة حاسمة من التعاون بين برنامجه والدولة الموريتانية،” مؤكدا “التزامهم بدعم موريتانيا في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لجعلها أكثر قوة.”

وأشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة موريتانيا ليلى بيترز يحيى “بالتزام الحكومة الموريتانية بإنجاح هذه الخطة،” معتبرة “الخطة استجابة استراتيجية ومتكاملة لتحديات الأمن الغذائي والتغذية في موريتانيا.”