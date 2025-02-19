ألغت الحكومة السنغالية عقداً مع شركة تملكها عائلة اسرائيلية، كانت تستحوذ بموجبه على عدة سندات عقارية، في وسط العاصمة داكار.

وحسب ما نقلت صحيفة “ليبراسيون” السنغالية في عددها اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة قررت إلغاء عقد كانت شركة (AD Immobilier) المملوكة لعائلة بيريتز الإسرائيلية، تستحوذ بموجبه الشركة الاسرائيلية بشكل مؤقت على قطعة أرضية بمساحة تقارب 5000 متر مربع وسط داكار، لمدة خمسين سنة، وكانت المساحة مخصصة لقيادة الدرك.

وحسب ذات المصدر، فإن الاتفاق الذي وقع عام 2021 مع الشركة الاسرائيلية، ينص على بناء الشركة مقراً جديداً لقيادة الدرك، ودفع خمسة ملايين فرنك سنوياً لتأجير القطعة الأرضية الواقعة وسط العاصمة.

الصحيفة السنغالية، قالت إن وكالة أملاك وعقارات الدولة، أجرت تقييما للمبنى الجديد الذي شيدته الشركة الإسرائيلية لقيادة الدرك، وأكدت الوكالة أن قيمة المبنى الجديد أقل بكثير من قيمة القطعة الأرضية.

وبدأت وكالة أملاك وعقارات الدولة إجراءات إنهاء العقد، الذي يمتد لخمسين سنة، مع دراسة إمكانية التعويض للشركة الاسرائيلية، حسب ما ينص عليه الاتفاق.

وكان الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، كشف في تصريحات عام 2022، أن الحكومة، في ذلك الوقت، “تنازلت لشركة تملكها عائلة إسرائيلية عن قطع أرضية وسط داكار، مقابل شراء السنغال لأسلحة اسرائيلية“.

وفند مدير وكالة أملاك وعقارات الدولة حينها يحيا عبدول كان، تصريحات سونكو، مؤكداً أن منح القطع الأرضية لفترة زمنية محددة، وبمقابل بناء مقر جديد لقيادة الدرك في ثكنة سيمبا ديري دياللو، وستتولى الشركة دفع إيجار مقر قيادة الدرك، إلى حين تشييد المبنى الجديد.

يذكر أن عائلة بيريتز الإسرائيلية المالكة لشركة (AD Immobilier)، تنشط أساسا في بيع الأسلحة، عبر شركة AD Con، التي تنشط خصوصا في القارة الأفريقية، وكانت شاركت في معرض داكار للقوات الجوية عام 2022.