عرضت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بيانًا حول تنظيم موسم الحج لعام 1446 هجري.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى شيخنا لمرابط، أن البيان يهدف إلى عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتحضير وتنظيم الحج، بما في ذلك تكلفته. بحسب ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأشار الوزير إلى أن مواسم الحج الثلاثة الأخيرة شهدت تحسينات كبيرة، خاصة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

ومع ذلك، لفت إلى أن تكلفة الحج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية وجه بتخفيض تكلفة الحج لهذا العام وتحسين ظروف الحجاج، وهو ما تم العمل عليه بتوجيهات مباشرة من الوزيرالأول. ونتيجة لذلك، تم تحقيق خفض ملموس في التكلفة وإدخال تحسينات على الخدمات المقدمة للحجاج. بحسب ذات المصدر.