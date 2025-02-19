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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الكشف عن ملابسات جريمة “كرمسين” وإحالة المتهمين إلى السجن

محمد فال فتىبواسطة

أحال قاضي التحقيق بمحكمة روصو، جنوب غربي موريتانيا، خمسة أشخاص إلى السجن المدني بتهمة التورط في قتل شاب عُثر على جثته في حفرة قرب قريةأبنينعجيبمنطقة كرمسين قبل أسبوعين.

وقال مراسل صحراء ميديا في المنطقة، إن فرقة الدرك في كرمسين قد أوقفت المتهمين الخمسة إلى جانب سيدة سادسة، تم لاحقًا إخلاء سبيلها بأمر من القاضي.

وأضاف المراسل أن التحقيقات التي استمرت أسبوعين، أسفرت عن استجواب عشرات الأشخاص للكشف عن ملابسات الجريمة.

الشاب الذي عثر على جثمانه قبل أسبوعين، هو شاب في عقده الثالث، كان يعمل بائعًا في بقالة في القرية، وقد أبلغ زميله في العمل عن اختفائه قبل العثور عليه بيومين.

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موري نت
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