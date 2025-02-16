أشرف والي نواكشوط الجنوبية اليوم على توزيع 600 سلة غذائية بمقاطعة الميناء، ضمن فعاليات احتفالية بالأعياد الوطنية الكويتية، وذلك في إطار حملة “قوافل كويت الرحمة 4” الممولة من جمعية الرحمة العالمية بالكويت.

وفي كلمته خلال الحفل، قدم الأمين العام لجمعية اليد العليا، الدكتور محمد عبد الرحمن ولد الصبار، تهانيه للشعب الكويتي، مؤكدًا أن “أفراح الكويت هي أفراح موريتانيا”، ومتمنيًا المزيد من الازدهار والأمن للكويت.



كما أوضح أن هذا النشاط يأتي ضمن النسخة الرابعة من مبادرة “كويت الرحمة”، التي تهدف إلى إدخال السرور على المحتاجين احتفاءً بالأعياد الكويتية، تجسيدًا لمكانة الكويت في العمل الإنساني.

وأشاد والي نواكشوط الجنوبية بدور الكويت أميرًا وحكومةً وشعبًا، مثمنًا تمويلات جمعية الرحمة العالمية ومشاريعها النوعية في موريتانيا، كما أثنى على جهود جمعية اليد العليا في خدمة المحتاجين.

حضر الحفل حاكم مقاطعة الميناء، عمدة بلدية الميناء، المنتخبون المحليون، السلطات الأمنية والعسكرية، وعدد من الفاعلين والمستفيدين.