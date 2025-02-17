عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, ليل الأحد/الاثنين، إلى العاصمة نواكشوط، قادما من أديس أبابا (اثيوبيا), بعد المشاركة في الدورة الثامنة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ويصل ولد الغزواني إلى العاصمة نواكشوط، بعد قرابة من عشرين يوما قضاها خارج البلاد، بعد المشاركة في القمة الافريقية حول الطاقة التي التي استضافتها العاصمة التانزانية دار السلام نهاية شهر يناير الماضي.

وبعد نهاية القمة نشرت وسائل الإعلام الرسمية خبر مغادرته العاصمة التانزانية، دون أن تحدد وجهته، فيما تشير المصادر إلى أن ولد الغزواني استفاد خلال هذه الفترة من عطلته السنوية، قبل أن يعود إلى اثيوبيا في نهاية مأموريته كرئيس دوري للاتحاد الإفريقي.