شعر سكان شمال المغرب، مساء اليوم الاثنين، بهزة أرضية بلغت قوتها الأولية 4.1 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للمواقع العالمية المتخصصة في رصد الزلازل. وامتدت تأثيرات الهزة إلى العاصمة الرباط، حيث شعر بها السكان.

وحددت البيانات الأولية مركز الزلزال بالقرب من منطقة “تطفت” في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ومع تحديث المعطيات، أشارت المصادر ذاتها إلى أن قوة الهزة ارتفعت إلى 5.1 درجة، مع تحديد بؤرتها على بعد 15 كيلومترًا شرق مدينة القصرالكبير.

من جهته، أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني عن تسجيل نفس الهزة بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، مع تحديد عمق البؤرة عند 57 كيلومترًا تحت الأرض بالقرب من القصر الكبير. إلا أن المعهد قام لاحقًا بتعديل البيانات، مشيرًا إلى أن العمق بلغ 34 كيلومترًا، بينما ارتفعت قوةالهزة إلى 4.9 درجة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية ناجمة عن الزلزال، الذي سجلت الهزة الرئيسية منه على تمام الساعة 23:48 من مساء اليوم.