أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوماً جديداً ينظم عملية منح المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي في البلاد، مع التركيز على “تحقيق التوازن بين التميز الأكاديمي والدعم الاجتماعي“.

القرار الذي أقرته الحكومة الموريتانية جاء في مرسوم وزاري حمل رقم 009-2025، صدر في 4 فبراير 2025، بهدف ضمان “توزيع عادل للمنح الدراسية“.

ووفقاً للمادة الثامنة من المرسوم، سيتم تحديد آليات تطبيق المعيارين (التميز والدعم الاجتماعي) من خلال قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية.

كما أشارت المادة التاسعة إلى أن الأولوية في منح المنح الدراسية للدراسة بالخارج ستُمنح للطلاب الحاصلين على المراتب الأولى في مرحلة الليسانس من مؤسسات التعليم العالي الحكومية في موريتانيا، وكذلك للفائزين في المسابقات الدولية التي تُنظم داخل البلاد، والطلاب الموريتانيين المشاركين في برامج التبادل الطلابي ضمن اتفاقيات ثنائية.

ومن بين البنود البارزة في المرسوم، إمكانية إعادة توجيه حاملي شهادة البكالوريا إلى تخصصات مختلفة عن تلك التي اختاروها في البداية، شريطة تحقيقهم المعدل العام المطلوب.

كما سمح المرسوم للمؤسسات التعليمية بقبول طلاب متميزين من السنة الأولى أو الثانية في تخصصات مشابهة، بعد الحصول على موافقة المجلسالعلمي للمؤسسة.

وأكد المرسوم أيضاً أنه مع زيادة القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي في موريتانيا، والتي ستسمح باستيعاب جميع الناجحين في امتحان البكالوريا، ستُعطى الأولوية في الاتفاقيات الدولية في مجال التعليم العالي لطلاب مراحل الدراسات العليا (السلك الثاني والثالث)، مع مراعاة احتياجات البلاد في التخصصات المطلوبة.