شارك وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة الموريتاني، أحمد سالم ولد بده، في القمة الدولية حول الذكاء الاصطناعي التي انطلقت صباح اليوم الاثنين فيالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر حتى يوم غد الثلثاء، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتهدف هذه القمة بحسب القائمين عليها، والتي تجمع رؤساء دول وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والوسط الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى منظمات دولية، إلى «تعزيزالجهود العالمية لوضع الذكاء الاصطناعي في خدمة الصالح العام بشكل شامل ومنفتح».

كما تسعى إلى التخطيط لإبرام ميثاق رقمي عالمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مستندة إلى مبادئ مجموعة العشرين وتوصيات منظمة التعاونالاقتصادي والتنمية (OECD) واليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتسلط المشاركة الموريتانية في هذه القمة الضوء على التزام البلاد بالانخراط في الجهود العالمية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي، مع ضمان استخدامه بشكلأخلاقي وفعّال لخدمة التنمية الشاملة.

وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الدولية التي بُذلت خلال القمم والاجتماعات السابقة حول الذكاء الاصطناعي في عامي 2023 و2024، بما فيذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى “اغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة لتحقيقالتنمية المستدامة“.