قال الرئيس السنغالي إن الدول الأفريقية يجب أن تقلل من اعتمادها على التمويلات الأجنبية لتنفيذ مشروعاتها التنموية، مشيرًا إلى ضرورة تحفيز الموارد الداخلية عبر مبادرة “فريق إفريقيا”.

جاء ذلك في الجلسة الثانية والأربعين للجنة توجيه رؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضيًا في 10 فبراير 2025، حيث عرض الرئيس السنغالي رؤيته للتحول الهيكلي في القارة.

وشدد الرئيس على عدد من الأولويات الأساسية، مثل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وتطوير البنية التحتية للطاقة لضمان الوصول الشامل للكهرباء، وإصلاح نظام التدريب المهني ليتماشى مع التحديات المعاصرة.

كما ركز في خطابه على ضرورة إعداد الشباب الأفريقي للتغيرات التكنولوجية، قائلاً: “يجب تجهيز شبابنا بمهارات تتناسب مع متطلبات العصر، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

وفي خطوة دبلوماسية مهمة، أشاد الرئيس فاي بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعمه لاستمرار دوره في رئاسة لجنة التوجيه في وكالة AUDA-NEPAD.