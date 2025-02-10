كرَّم وزير الثقافة الموريتاني، الحسين ولد مدو، أمس الأحد، المشرفين والمشاركين في عرض «روح الأخوة» المسرحي، المقدم في مهرجان الشيخ زايد بالإمارات.

وقال ولد مدو، خلال حفل التكريم الذي أقيم في مقر المتحف الوطني الموريتاني، إن العرض المسرحي عكس تألق الحضور الثقافي والفني الموريتاني في هذا المهرجان الدولي.

وشاركت موريتانيا، في ديسمبر الماضي، بـ 60 فنانًا من مختلف أنماط الفن الشعبي، خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 52 لاتحاد الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.

وجمعت المشاركة الموريتانية، بين أصالة الثقافة الشنقيطية العالِمة، وتنوع المجتمع الموريتاني وتعدديته الثقافية، وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).