أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر عن تنظيم مؤتمر وطني لتحديد مدة الفترة الانتقالية.

وقالت وزارة الداخلية إن المؤتمر سينظم في الفترة مابين الـ 15 و 19 من شهر فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيركز بشكل خاص على تحديد الفترة الانتقالية في البلاد.

ووفقاً لفرانس برس، فإن الوزارة كشفت عن موعد المؤتمر، في بيان تلي ليل السبت عبر التلفزيون الرسمي، مضيفة أن المؤتمر سيعقد في العاصمةنيامي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت في وقت سابق “طول مدة الفترات الانتقالية في النيجر وعددٍ من دول الساحل الأفريقي“. مؤكدة أنها قلقةمن التأخر المتزايد للفترات الانتقالية في هذه الدول.

ودعت وقتذاك إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز العدالة، وسيادة القانون، والاستخدام العادل للموارد الوطنية لصالح الدول، بدلاً من أن تنتهي في جيوب بعض القادة أو يتم استغلالها من قبل حكومات أجنبية.

ويحكم النيجر مجلس عسكري يرأسه عبد الرحمان تياني، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، في يوليو2023.