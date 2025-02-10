توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يتميز الطقس اليوم الاثنين، بوجود منخفض حراري على عموم البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق.

وأضافت في نشرتها اليومية، أن اليوم سيشهد هبوب رياح شرقية إلى شمالية شرقية ضعيفة إلى معتدلة، مصحوبة برؤية متأثرة بفعل الأتربة على الحوضين ولعصابة وتكانت وكيدي ماغه وداخلت انواذيبو، في حين ستكون السماء غائمة على غرب ووسط البلاد.

أما حالة الطقس في مدينة نواكشوط، فستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى شمالية شرقية، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..22-36°

لعيون……………………… 19-36°

كيفه…………………………19-37°

كيهيدي…………………….19-38°

ألاك………………..……….18-38°

روصو.…………………….18-37°

أطار..……………….…….14-34°

انواذيبو…………………15-25°

تجكجه………..…………19-34°

سيلبابي………….……22-39°

ازويرات……….……….11-28°

أكجوجت……………….16-35°

انواكشوط……………15-31°