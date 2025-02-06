أعلنت الرئاسة التشادية في مرسوم اليوم الخميس، عن لائحة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير اللماي هالينا الذي أعاد الرئيس محمد ديبي إتنو الثقة فيه، وعينه على رأس الحكومة الجديدة.

وشهدت الحكومة الجديدة خروج أحد أبرز وجوه الدبلوماسية التشادية في الفترة الأخيرة، عبد الرحمن كلام الله، واستبداله بالدكتور عبد الله صابر فضل.

وبرز غلام الله خاصةً خلال إلغاء الاتفاقيات العسكرية بين فرنسا وتشاد، وهي خطوة تاريخية في العلاقات بين البلدين، كما كان في الواجهةالإعلامية خلال الهجوم المسلح على القصر الرئاسي، حيث قاد الاتصال الحكومي باعتباره المتحدث الرسمي للحكومة، وخرج في فيديو على صفحتهعلى فيسبوك، دقائق بعد توقف الهجوم.

أما خلف غلام الله على رأس الدبلوماسية التشادية، عبد الله صابر فضل، فقد تم تعيينه بصفة وزير دولة، وهو مكلف أيضًا بملف الاندماج الأفريقيوالتشاديين في الخارج، وكان شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو.

الحكومة الجديدة، دخلتها وجوه أخرى كالمدعي العام السابق الذي رفض في فترة سابقة تلقيه رشاوى في قضية تورط فيها ضباط كبار، وهو يوسفتوم الذي تولى حقيبة العدالة.

أما السياسي التشادي غاسم شريف الذي عاد لتشاد بعد اتفاق الدوحة، فعين متحدثا باسم الحكومة.

وتتكون الحكومة الجديدة، برئاسة اللماي هالينا، من 27 وزيراً، بينهم 5 كتاب دولة.

وكان اللماي هالينا قدم استقالته وحكومته يوم الثلثاء الماضي، إلى الرئيس محمد ديبى، ساعات بعد تنصيب البرلمان الرابع في تاريخ البلاد، واختيار رئيسه الجديد.