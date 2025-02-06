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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

تحضيراً للحوار السياسي المرتقب.. رئيس “تواصل” يلتقي قادة المعارضة

محمد فال فتىبواسطة

زار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية،  تواصلحمادي ولد سيدي مختار، اليوم الخميس، كلاً من النائب بيرام ولد الداه اعبيد، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.

وتأتي زيارات ولد سيدي المختار لشخصيات المعارضة البارزة، بعد أشهر من لقائه بالوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي ناقشا فيه- بحسب ما قال زعيم المعارضة وقتها- العديد من القضايا، من أبرزها،الحوار السياسي المرتقب، ودور مؤسسة المعارضة فيه”.

وقال حزبتواصلفي بيان، إن هذه اللقاءات تأتي في إطارمساعي للم شمل قوى المعارضة الوطنية وتوحيد المواقف من أهم قضايا الحوارالسياسي المرتقب“.

وأضاف البيان أن هذه الزيارات منالمقرر أن تشمل كذلك رؤساء أحزاب وقادة سياسيين آخرين  ضمن الطيف السياسي المعارض“.

وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت أنها عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع.

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موري نت
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