نظمت مؤسسة صحراء ميديا الإعلامية، اليوم الخميس، في مقرها بنواكشوط دورة تكوينية، في مجال التصوير الصحفي، الفوتوغرافي.

وشمل التكوين الموجه للطواقم الفنية والصحفية في موقع صحراء ميديا وقناة صحراء 24، “التصوير الصحفي، والكتابة على الصور الصحفية”.

وشارك المُكوِّنُ جيسون فلوريو، الأمريكي، الخبير في التصوير، ذو الباع الطويل في التصوير الفوتوغرافي والصحفي، تجربته مع طواقم المؤسسة.

ويزور جيسون فلوريو وهو مصور صحفي ومخرج أفلام ومُعلّم حائز على عدة جوائز، موريتانيا للمرة الثانية، بهدف مشاركة تجربته مع الصحفيين والمصورين الشباب.