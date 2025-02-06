اختتمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أمس الأربعاء دورة تكوينية منظمة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا حول صناعة الصورة الفوتوغرافية.

وتسعى السلطة من خلال ذلك إلى “تطوير وتحسين خبرات الصحفيين وتنمية مهاراتهم المهنية، عبر تنظيم الدورات التكوينية في مختلف الأجناس الصحفية لتمكينهم من امتلاك أدوات الضبط الذاتي الوقائي المؤسس على الخبرة والتجربة والتدريب”، حسب الأمين العام للسلطة لغظف ولد خي.

وتقاسم الخبير في التصوير والمكون جيسون فلوريو، “تجربته الثرية في مجال صناعة الصورة الفوتوغرافية مع المشاركين”.

في حين دعا الأمين العام الشباب الكونين “إلى استثمار وتمثل المهارات والخبرات المكتسبة من هذا التكوين في ممارستهم اليومية”.

وشكر المستشار المكلف بالعلاقات العامة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا بيتر غالوس، “السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على الشراكة والتعاون البناء وإنجاح التكوين”.

ووزعت في الختام “إفادات التكوين على المشاركين، بحضور أعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وممثلى الهيئات الصحفية والفاعلين في الحقل الإعلامي”.