وقّعت الاتحادية الوطنية الموريتانية للصيد، أمس الأربعاء، اتفاقية مع نظيرتها المغربية، على هامش مشاركة موريتانيا في معرض أكادير للمأكولات البحرية، تنص على التعاون في «مختلف المجالات» المتعلقة بالاستثمار والتثمين.

وتشارك موريتانيا في النسخة السابعة من معرض أكادير للمأكولات البحرية «أليوتيس»، المنظمة تحت شعار: «البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام»، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة بين 5 و8 فبراير الحالي، بجناح خاص.

وينتظر أن يترأس وزير الصيد، إلى جانب نظيره المغربي، غدًا الجمعة، أشغال اجتماع اللجنة الموريتانية المغربية المشتركة للصيد.

وفي سياق متصل بحث وزير الصيد الموريتاني، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، مع نظيره الإيفواري، سيدي تيموكو توري، رئيس اللجنة المشتركة للدول المطلة على الأطلسي، سبل التعاون في مجال تبادل الخبرات، وآفاق الاستثمار ووسائل تطويره، بمدينة أكادير المغربية.