بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمنائية، مع نائب وزير الزراعة ورئيس الوكالة الفدرالية لمصايد الأسماك في روسيا، اليا فاسيليتيفش، “آفاق التعاون الموريتاني الروسي”.

المباحثات جرت على هامش مشاركة موريتانيا في معرض أكادير للمأكولات البحرية، الذي بدأ أمس الأربعاء ويستمر حتى الثامن من فبراير الحالي.

والتقى الوزير الموريتاني بالوفد الروسي، أثناء زيارة الأخير للجناح الموريتاني في المعرض؛ فتناولت المباحثات بين الجانبين “آفاق التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي، والتفتيش الصحي، ودخول المنتجات السمكية إلى روسيا الاتحادية”.

وتوسعت طموحات التعاون حتى شملت “سبل التعاون في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الصيد”.

الوفد الروسي الذي زار الجناح الموريتاني وتفقده كان يضم “مستثمرين روسيين هامين”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).