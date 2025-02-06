بحث وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه، أمس الأربعاء في الكويت، مع وزيرة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة سليمان الفصام، “ملفات التعاون الاستثماري”.

كما شملت المباحثات “مختلف أوجه التعاون والشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وتعتبر “دولة الكويت أحد أهم شركاء التنمية بالنسبة لموريتانيا”، كما “تشكل علاقات الشراكة الثنائية بين البلدين نموذجا للتعاون العربي الثنائي”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وفي إطار زيارته للكويت عقد الوزير الموريتاني، سيد أحمد أبوه، أمس الأربعاء اجتماعا مع وليد الشملان البحر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وناقش الاجتماع “محفظة المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي في موريتانيا”، وتشمل تلك المشاريع؛ “قطاعات الكهرباء والطرق والزراعة، والمياه”.

وبحث الجانبان “سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين موريتانيا والصندوق للدفع بالتنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان”.