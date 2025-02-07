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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير سابق: “الاستقلال كان هبة” و”الدولة العميقة” تتحكم في البلد

محمد فال فتىبواسطة

قال الوزير الموريتاني السابق، سيدي ولد أحمد ديه، في مقابلة مع قناةصحراء 24″ ليل الخميسالجمعة، إنالشعب الموريتاني لم ينل استقلاله بإرادته، بل كانهبة، منتقداً النظام السياسي القائم، واصفاً إياه بأنهمترهلوتتحكم فيه الدولة العميقة“.

واعتبر أن الوضع الراهن في موريتانيا يستدعيوقفة تأمليةلتحديد المسار الاقتصادي والهوية الوطنية للبلاد.

وانتقد ولد أحمد ديه، الذي شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة، ما وصفه بـتغول النخبة ذات المصالح الخاصةالتي قال إنهاتطغى على الصالح العام، مشيراً إلى أنالتحولات السياسية التي شهدتها البلاد كانت نتيجة توافقات وليست تغييرات جوهرية“.

كما اتهم  الذين وصفهم بـ الدولة العميقةبالسيطرة على الحكم في موريتانيا، مضيفاً في السياق ذاته أنالنظام السياسي لم يتغير منذ التأسيس، معتبراً أنالمشاكل الجوهريةالتي تواجه البلاد تتمثل فيرداءة الخدمات الأساسيةمثل التعليم والصحة والتوظيف.

ودعا إلىاحترام المال العام والوظائف العمومية، مشيراً إلى أنهدفع ثمن محاربة الفساد، ومؤكداً أنالسلطة والمال لا يجب أن يختلطا“.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وصف ولد أحمد ديه انتخابات 2007 التي فاز بها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بأنهاالأكثر شفافيةفي تاريخ البلاد، بينما رأى أن الانتخابات الأخيرةلا تختلف عن سابقاتها“.

الوزير السابق الذي ينشط مؤخراً في محاربة الفساد، والتوعية بمخاطره، اعتبر أنالديمقراطية تتطلب وجود طبقة وسطى مستقلة مادياً وفكرياً،وهو ما لم يتحقق بعد في موريتانيا، حيثلا يزال التصويت قائماً على الانتماءات القبلية والجهوية“.

كما انتقداختلاط المال العام بالثروة الخاصة، مشيراً إلى أنرجال الأعمال استفادوا من الميزانية العامة، وأصبح الموظفون الحكوميون تجاراً،والتجار يستثمرون خارج البلاد“.

وفي سياق حديثه عن الحكومة الحالية، قال إن زيارات رئيس الوزراء ومعايناتهلا تكفي، بل يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تعمل وفق القوانين والمساطر»، مؤكدًا أن «المفتش الأول هو الضمير».

وتحدث عن القبيلة، التي قال إن رغم كونها إطارًا أساسيًا،  لكنهاتتناقض مع الدولة الحديثة، مؤكدًا أن القبائل لم تعد كما كانت سابقًا بل تحولت إلى لوبيات تتحدث باسمها.

وفي تعليقه على رئاسته لمجلس إدارة “الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني” قال  ولد أحمد ديه أن تعيينه في هذا المنصب كانمفاجئاًله، لكنه يعتبره “شرف” لخدمة القضية الفلسطينية.

Mauritel

موري نت
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