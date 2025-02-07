قال الوزير الموريتاني السابق، سيدي ولد أحمد ديه، في مقابلة مع قناة “صحراء 24″ ليل الخميس– الجمعة، إن “الشعب الموريتاني لم ينل استقلاله بإرادته، بل كان “هبة“، منتقداً النظام السياسي القائم، واصفاً إياه بأنه “مترهل” و“تتحكم فيه الدولة العميقة“.

واعتبر أن الوضع الراهن في موريتانيا يستدعي “وقفة تأملية” لتحديد المسار الاقتصادي والهوية الوطنية للبلاد.

وانتقد ولد أحمد ديه، الذي شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة، ما وصفه بـ“تغول النخبة ذات المصالح الخاصة” التي قال إنها “تطغى على الصالح العام“، مشيراً إلى أن “التحولات السياسية التي شهدتها البلاد كانت نتيجة توافقات وليست تغييرات جوهرية“.

كما اتهم الذين وصفهم بـ “الدولة العميقة” بالسيطرة على الحكم في موريتانيا، مضيفاً في السياق ذاته أن “النظام السياسي لم يتغير منذ التأسيس“، معتبراً أن “المشاكل الجوهرية” التي تواجه البلاد تتمثل في “رداءة الخدمات الأساسية” مثل التعليم والصحة والتوظيف.

ودعا إلى “احترام المال العام والوظائف العمومية“، مشيراً إلى أنه “دفع ثمن محاربة الفساد“، ومؤكداً أن “السلطة والمال لا يجب أن يختلطا“.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وصف ولد أحمد ديه انتخابات 2007 التي فاز بها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بأنها“الأكثر شفافية” في تاريخ البلاد، بينما رأى أن الانتخابات الأخيرة “لا تختلف عن سابقاتها“.

الوزير السابق الذي ينشط مؤخراً في محاربة الفساد، والتوعية بمخاطره، اعتبر أن “الديمقراطية تتطلب وجود طبقة وسطى مستقلة مادياً وفكرياً“،وهو ما لم يتحقق بعد في موريتانيا، حيث “لا يزال التصويت قائماً على الانتماءات القبلية والجهوية“.

كما انتقد “اختلاط المال العام بالثروة الخاصة“، مشيراً إلى أن “رجال الأعمال استفادوا من الميزانية العامة، وأصبح الموظفون الحكوميون تجاراً،والتجار يستثمرون خارج البلاد“.

وفي سياق حديثه عن الحكومة الحالية، قال إن زيارات رئيس الوزراء ومعايناته “لا تكفي“، بل يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تعمل وفق القوانين والمساطر»، مؤكدًا أن «المفتش الأول هو الضمير».

وتحدث عن القبيلة، التي قال إن رغم كونها إطارًا أساسيًا، لكنها “تتناقض مع الدولة الحديثة“، مؤكدًا أن القبائل لم تعد كما كانت سابقًا بل تحولت إلى لوبيات تتحدث باسمها.

وفي تعليقه على رئاسته لمجلس إدارة “الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني” قال ولد أحمد ديه أن تعيينه في هذا المنصب كان “مفاجئاً” له، لكنه يعتبره “شرف” لخدمة القضية الفلسطينية.