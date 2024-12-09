بحث وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، محمد سالم ولد ابده، مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين منذ عام 2022 في مجال الرقمنة.

جاء ذلك على هامش القمة الوزارية المنعقدة خلال النسخة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة في االجزائر تحت شعار “إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي “.

واتفق الوزيران على هيكلة لجنة فنية مسؤولة عن تجسيد المذكرة، وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الاتصال. والتقى ولد ابده، بالوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود لبحث آفاق التعاون في مختلف مجالات التحول الرقمي.

وفي سياق آخر، اعتُمد إعلان الجزائر الوزاري للقمة الثالثة لمؤتمر الشركات الإفريقية الناشئة، ومن أهم محاوره: “وضع خارطة طريق أفريقية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تتماشى مع الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي”.

بالإضافة إلى “تشجيع التعاون بين البلدان الأفريقية من خلال آليات مؤتمر “الشركات الأفريقية الناشئة”، مع تطوير أطر تنظيمية مشتركة لتنسيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إدارة البيانات وحماية الخصوصية والمبادئ الأخلاقية”.

كما شملت المحاور “تشجيع تنفيذ “قوانين الشركات الناشئة” الوطنية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”، إضافة إلى “إنشاء صندوق أفريقي مخصص للشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي”.