فاز الهلال السوداني، أمس الأحد، على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الهلال التسجيل في المباراة التي احتضنها ملعب «شيخا بيديا» بموريتانيا، عند الدقيقة 22 عن طريق محمد عبد الرحمن، فيما عدل أوسكار كابويت النتيجة لصالح مازيمبي عند الدقيقة 64، قبل أن يسجل جان كلود غيروموغيشا هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، تصدر الهلال المجموعة الأولى التي تضم مولودية الجزائر «الجزائر»، وتي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»، ويونغ أفريكانز «تنزانيا»، برصيد ست نقاط، بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على يونغ أفريكانز ومازيمبي.

ويشارك ناديا الهلال والمريخ السودانيان هذا الموسم في الدوري الموريتاني، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في سبتمبر الماضي على مشاركتهما، نتيجة اندلاع الحرب في السودان.