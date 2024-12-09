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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

النيجر.. 21 قتيلا في هجوم على قافلة لنقل البضائع في غربي البلاد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
الصلاة على عشرات الجنود في النيجر (أرشيف)
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

أوقع هجوم على قافلة لنقل البضائع في غرب النيجر على مقربة من الحدود المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو 21 قتيلا مدنيا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي طلب عدم كشف هويته إن “21 مدنيا قتلوا في هذا الهجوم الذي شنه مسلحون على آليات الشحن في الخامس من ديسمبر”، فيما أفادت الإذاعة الرسمية بهجوم لمن وصفتهم بـ”قطاع طرق مسلحين” بدون إعلان أي حصيلة.

وقالت هيئة الإذاعة الرسمية “صوت الساحل” إن القافلة كانت عائدة إلى بانكيلار من سوق تقام أسبوعيا في تيرا، حين اعترضها مسلحون في أولى ساعات المساء شمال البلدة.

وجاء في النشرة الإخبارية الإذاعية أن “العديد من المدنيين قتلوا بدم بارد”، حسب تعبيرها.

وفقا لمنظمة “أكليد” (Acled) التي تحصي ضحايا النزاعات حول العالم، ق تل نحو 1500 مدني في هجمات جهادية في النيجر خلال العام الماضي.

Mauritel

موري نت
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