أوقع هجوم على قافلة لنقل البضائع في غرب النيجر على مقربة من الحدود المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو 21 قتيلا مدنيا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي طلب عدم كشف هويته إن “21 مدنيا قتلوا في هذا الهجوم الذي شنه مسلحون على آليات الشحن في الخامس من ديسمبر”، فيما أفادت الإذاعة الرسمية بهجوم لمن وصفتهم بـ”قطاع طرق مسلحين” بدون إعلان أي حصيلة.

وقالت هيئة الإذاعة الرسمية “صوت الساحل” إن القافلة كانت عائدة إلى بانكيلار من سوق تقام أسبوعيا في تيرا، حين اعترضها مسلحون في أولى ساعات المساء شمال البلدة.

وجاء في النشرة الإخبارية الإذاعية أن “العديد من المدنيين قتلوا بدم بارد”، حسب تعبيرها.

وفقا لمنظمة “أكليد” (Acled) التي تحصي ضحايا النزاعات حول العالم، ق تل نحو 1500 مدني في هجمات جهادية في النيجر خلال العام الماضي.