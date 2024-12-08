دشنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، في ولاية كيدي ماغه تحديدا في قرية امبيديع اساغه التابعة لبلدية الدافور، محطة كهربائية للطاقة الهجينة، توفر الكهرباء المنزلي للقرية وكذلك الإنارة العمومية.

وبلغت كلفة المحطة 330 مليون اوقية قديمة، وهي تعمل بالطاقة الشمسية ولديها مولد احتياطي حراري وتبلغ طاقتها الإجمالية 136 كيلوات اكرت بالنسبة للحقل الشمسي، و122 kva بالنسبة للمولد الاحتياطي الحراري، وتشتمل كذلك على 5 km من الجهد المتوسط 33 كيلو فولت وتشتمل على11 كلم من الجهد المنخفض، إضافة إلى توفيرها لـ179 اشتراكا اجتماعيا مجانيا.

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء الشيخ ولد عبد الله ولد بده، إن هذه المنشأة ستمكن السكان من إقامة مشاريع مدرة للدخل.