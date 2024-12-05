شارك الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، في حفل إطلاق الاستراتيجية الإسبانية الخاصة بأفريقيا 2025-2028، المقام في مدريد.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقوية العلاقات المشتركة وتعزيز التطور والنمو وربط مجتمعات واقتصادات أفريقيا وإسبانيا والعالم بشكل أفضل، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما تركز الاستراتيجية، على وفرة الموارد الاستراتيجية (الطاقة الخضراء ، الرقمية)، والآفاق الاقتصادية الواعدة، و ⁠التحديات المتعلقة بالأمن والبنية التحتية والاندماج الاجتماعي.

وناقش المجتمعون وثيقة تضم مائة إجراء يتوقع أن ترسم ملامح هذا التعاون وهذه العلاقة الاستراتيجية وأن يتم العمل على تنفيذ الأفكار التي تم تطويرها بشكل مشترك.

وركّز الرئيس الموريتاني، خلال كلامه على “الرؤية الموريتانية بشكل خاص والأفريقية بشكل عام الهادفة إلى إعطاء دفعة للعلاقات الإسبانية الإفريقية”.