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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

إطلاق موف موني: عهد جديد للخدمات المالية الرقمية (إعلان)

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

بيان صحفي

يسر موف موني موريتل أن تعلن عن الإطلاق الرسمي لأنشطتها كمزود خدمات دفع معتمد من قبل البنك المركزي الموريتاني.
يمثل إطلاق موف موني خطوة مهمة في تطوير الخدمات المالية الرقمية في موريتانيا، حيث يقدم حلاً عصريًا ومتاحًا على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات. ويعتبر هدفها الأساسي تسهيل المعاملات المالية اليومية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم رقمنة الاقتصاد المحلي، جاعلة الخدمات المالية في متناول الجميع، خاصةً الفئات التي لا تتوفر على حساب بنكي.
فإيماننا راسخ بأن كل مواطن موريتاني يستحق الوصول إلى أدوات مالية تُسهل حياته اليومية. لذا فإننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة بأعلى معايير المطابقة والأمان.
خدماتنا موفرة عبر بوابة الويب للمؤسسات والشركاء، وللأفراد والشركاء عبر تطبيقات الهواتف الذكية وخدمة. USSD

المدير العام
أحمدو أحمد سيدي

Mauritel

موري نت
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